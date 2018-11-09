Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.

По условиям программы можно взять кредит в размере от 500 000 рублей до 2 500 000 рублей, срок кредитования до 20 лет (до достижения предельного возраста пребывания на военной службе – до 45 лет). Ставка по кредиту от 8,9% годовых. Первоначальный взнос – от 10%. Возможно досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Специальными условиями кредитования могут воспользоваться как участники НИС, так и граждане РФ, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС, в возрасте от 21 до 45 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовния по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте http://www.rosvoenipoteka.ru

На сегодняшний день Промсвязьбанком аккредитованы следующие жилые комплексы «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге: «Цивилизация» (дома 2, 3, 4 и 5), «Шуваловский» (дома 13 и 14), «Калейдоскоп» (корпуса 1-6), «Новая Охта» (дома 4, 7, 8, 9, 10 и 11 второй очереди), а также «Цветной город» (дома 1-11).

Военная ипотека – инструмент, который позволяет приобрести собственное жильё не по окончании службы, а ещё в процессе. Правом воспользоваться государственной программой могут как военнослужащие с большой выслугой лет, так и те, кто находится в начале карьеры. Главное условие – состоять в НИС не менее трёх лет.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

Жилой комплекс «Калейдоскоп» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Жилой комплекс «Цветной город» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/