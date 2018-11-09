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Происшествия
09.11.2018 16:43
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Следственный комитет передумал отправлять в СИЗО бывшую главу юркомитета Смольного. Ей попросят домашний арест

Бывшего председателя юридического комитета администрации Петербурга Юлию Осипову могут отправить под домашний арест. Ранее следствие планировало просить самую строгую меру пресечения.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Куйбышевского суда, днем 9 ноября внушительный кортеж сотрудников ФСБ поднял Осипову на третий этаж к судье Андрею Дондику и поместил ее в клетку. Экс-чиновница укутала голову в капюшон, чекисты потворствовали ее маскировке.

С опергруппой приехал следователь ГСУ СК Петербурга Антон Бесхмельницын, а с ним – ходатайство об избрании Осиповой домашнего ареста. Видеть подозреваемую в полной изоляции следствие передумало, но и отпускать на четыре стороны не решилось. Опыт бывшего зампреда юридического комитета Юлии Золотовской, уехавшей в Германию, тому подспорье. Еще свидетелем она дала показания против Осиповой и не стала дожидаться своего задержания.

По данным «Фонтанки», подозреваемая зарегистрирована на проспекте Большевиков, и именно туда следователь Бесхмельницын предлагает отправить ее на полтора месяца, до конца декабря. Запреты типичные – запрет на телефон, Интернет, общение с бывшими коллегами по Смольному. Поблажкой можно считать четырехчасовые прогулки.

По версии следствия, Осипова смошенничала на 14,5 млн рублей, заключив бесполезные договоры с компанией «Акканто» на оказание властям юридических услуг. Они исполнялись штатными чиновниками Смольного.

Андрей Бессонов, "Фонтанка.ру"

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