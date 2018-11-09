На границе с Эстонией готовятся к пробкам. ФСБ назвала время, когда лучше остаться дома

В электронной очереди на выезд из Эстонии в направлении России закончились свободные места, поэтому автомобилистам следует приготовиться к очередям перед паспортным контролем. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«С 9 по 11 ноября ожидается скопление транспортных средств с территории Эстонской Республики», – предупредили пограничники.

Чтобы не терять время в пробке, автомобилистам советуют тщательно продумать маршрут и время пересечения границы, а также заранее проверить наличие всех необходимых документов.

По данным ведомства, часы пик на выезд из России – это 9 ноября с 18 до 22 часов и 10 ноября с 10 до 14 часов, а на въезд – 10 ноября с 18 до 23 часов и 11 ноября с 14 до 22 часов.