«Ощущение, что Масляева что-то присвоила». Серебренников в суде рассказал о расходах, аудите и пропавших миллионах

Режиссёр Кирилл Серебренников на допросе в Мещанском суде Москвы заявил, что под конец работы его проекта «Платформа» недосчитались нескольких миллионов. Главбух Масляева, по его словам, на аудит отреагировала агрессивно и "исчезла с радаров", а долги пришлось выплачивать из собственных гонораров.

Как сообщает «Коммерсантъ», на заседании 9 ноября продолжили допрашивать Кирилла Серебренникова — ключевого фигуранта дела о мошенническом хищении в «Седьмой студии». Режиссер повторил, что не был вовлечён в финансовую сторону дела, а его обязанности касались художественного руководства и спектаклей.

«Когда мне нужно было подписывать отчеты, там прилагался список мероприятий. Видел, что все мероприятия проведены, и подписывал документы, – говорит режиссёр. – Мне было все равно, какие деньги использовались, мне главное, чтобы проект был сделан честно».

Аудит «Платформы» провели в 2014 году, когда проект заканчивал свою работу, но денег на некоторые мероприятия не хватало. По словам Серебренникова, Масляева к этому времени «перестала подавать признаки жизни, исчезла с радаров», но в итоге её нашли.

«Катя (продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. — Прим. ред.) подсчитала бюджет и сказала, что нам не хватало несколько миллионов, чтобы осуществить задуманное. У меня было ощущение, что это Масляева себе что-то присвоила. Масляева вела себя очень агрессивно, не хотела разговаривать, на сообщения аудитора огрызалась, говорила, что ничего не знает», – рассказал он, добавив, что по итогу решили работать дальше, а когда приходили за деньгами, возвращал их из собственных гонораров.

Допрашивать Серебренникова продолжат 13 ноября. Представителя Минкульта Александра Лебедева, который, по мнению защиты подсудимых, мог повлиять на показания свидетелей, отстранят от процесса.

Главный бухгалтер Нина Масляева единственная признала вину и дала показания на бывших коллег. Её дело выделено в отдельное производство. Кроме Серебренникова обвинение в мошенничестве предъявлено Юрию Итину, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому. Екатерина Воронова объявлена в розыск. По версии следствия, с 2011-го по 2014 год фигуранты обналичили и присвоили больше 133 млн, выделенных на проект «Платформа».