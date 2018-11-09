За что петербургские новоселы полюбили малоэтажку

Будущие новоселы все чаще выбирают квартиру именно в малоэтажных ЖК. «Малоэтажка», ставшая символом европейского образа жизни, подкупает не только современными форматами, но и существенными экономическими плюсами

ООО «Терминал-Ресурс»

Жизнь в «каменных джунглях»

Обычные трудовые будни офисного работника – целый день в обществе клиентов и сотрудников, восемь часов за монитором компьютера… К концу дня начинаешь всей душой желать тишины и уединения. Да и город никогда не спит, так что покой хотя бы в собственном доме просто необходим.

Именно так живет большинство горожан. Согласно одному из последних опросов ВЦИОМ – более трети мечтают сменить свою среду обитания на более уютную – например, поселиться в квартире со всеми городскими удобствами в окружении природы.

В Петербурге эта концепция постепенно воплощается в жизнь: малоэтажные проекты разного масштаба в черте города есть в Красносельском, Курортном, Приморском Выборгском районах. Однако нехватка пятен под застройку в границах Петербурга вынуждает застройщиков «втискивать» небольшие дома в высотные кварталы. Формально эти проекты можно назвать малоэтажными, но всех преимуществ этого формата они, конечно, не дают.

Образцовая стройка

Пожалуй, к традиционно малоэтажным районам Петербурга можно отнести Пушкинский. Скромная высотность этой территории связана со строительным регламентом, да и к тому же, сам город Пушкин изобилует памятниками архитектуры.

Одним из знаковых проектов, влияющий на развитие всего Пушкинского района, считается проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». В ближайшее время там начнется строительство уже пятого по счету малоэтажного «Образцового квартала». Первые два комплекса – «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» девелопер проекта – компания «Терминал-Ресурс» – построил в 2016 и 2018 годах, сдав оба дома раньше заявленного срока. На завершающем этапе ввода в эксплуатацию находятся «Образцовый квартал 3» и строится «Образцовый квартал 4».

О развитии проекта «На Царскосельских холмах» можно судить и по темпам строительства сопутствующей инфраструктуры – социальных и коммерческих объектов. Для первых новоселов уже работают магазины, неподалеку есть бизнес-центр, открыт детский сад с бассейном, проектируются школы и следующий детский сад. Кроме того, компания «Терминал-Ресурс» получила разрешение на строительство бизнес-парка, куда войдет вместительный паркинг, торговые помещения, предприятия бытового обслуживания и офисы.

Пятый пошел!

Пятый «Образцовый квартал» станет продолжением концепции малоэтажной застройки в Пушкинском районе Петербурга, в которой все продумано до мелочей. Это будут такие же приятные невысокие дома, как и в первых «Образцовых кварталах», с уютными зелеными дворами, детскими и спортивными площадками для взрослых. К слову, вместе со строительными работами традиционно начнется и посадка деревьев, чтобы к окончанию строительства они окрепли и немного подросли. Если растение не приживется, у застройщика будет время его заменить. Кстати, посмотреть как территория преобразится после сдачи домов, можно уже сейчас – достаточно прогуляться по заселенным и обжитым «Образцовым кварталам».

Как и первые «Образцовые», пятый квартал порадует покупателей дизайнерскими и техническими «фишками». Взять хотя бы установку в жилых корпусах бесшумных лифтов – редкий случай для четырех-пяти этажных домов. Еще одно интересное решение – просторные входные группы с панорамным остеклением, а также большие окна в квартирах. Они наполнят помещения светом, что для пасмурного Петербурга очень актуально. Ну а свободные планировки квартир позволят новоселам организовать жилое пространство по личным вкусам и предпочтениям. Особенно это касается мансардного этажа, где высота потолков будет достигать 3,8 м.

Для обогрева жилья используют уже проверенную и полюбившуюся первым жителям систему отопления теплым водяным полом. Она позволяет регулировать температуру в комнатах в зависимости от погоды за окном. На крыше дома появится собственная газовая котельная, которая защитит жильцов от отключений горячей воды и поможет экономить тепловые ресурсы. Если добавить к этому теплоизоляцию фасадов по системе Capatect от Caparol, способную удерживать тепло внутри, а холод снаружи, то в целом экономия новоселов на коммунальных услугах может достигнуть трети от суммы платежа.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya