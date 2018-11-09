Минтруд объяснил, когда работающим пенсионерам перестанут платить пенсии

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа, который регламентирует выплату социальных пенсий по старости работающим пенсионерам. Их назначают гражданам, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости.

В документе говорится, что граждане перестанут получать социальную пенсию, если устроятся на работу с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер приступил к своим трудовым обязанностям. А выдача пенсий возобновится также в следующем за тем, после которого подано заявление об увольнении.

При этом в проекте приказа говорится, что человеку должны выплачиваться любые положенные пенсии, даже если его признали банкротом.

Как писала "Фонтанка", в октябре Совфед одобрил пенсионную реформу и уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров. Пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. А новая статья 1441 УК РФ предусматривает до 200 тысяч рублей штрафа, а также обязательные работы до 360 часов для преступивших закон.