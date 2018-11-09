В Охотском море потерпел крушение сухогруз. Десять человек спаслись на плоту, капитан и его два помощника пропали без вести

Сухогруз «Анатолий Крашенинников» затонул в заливе Камбальный Охотского моря 9 ноября. Десятерых членов экипажа потерпевшего крушение судна удалось вернуть на берег, ведутся поиски ещё трёх человек.

Как сообщает сайт регионального правительства, сухогруз «Анатолий Крашенинников» направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану. Судно перевозило 280 тонн стройматериалов и техники. По предварительной информации, на борту находились 13 человек, 10 из них спаслись на плоту, ведутся поиски капитана и двух его помощников.

«Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию», — рассказал зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

Все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы «Дальмос», их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.