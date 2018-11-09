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Авто
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13.11.2018 14:28
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«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

pixabay.com

Компании «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг», официальные дилеры немецкого автомобильного концерна Volkswagen, представляют аудитории автолюбителей новый Touareg и три модификации Tiguan*.

Обе модели предлагаются по дилерской цене, а также с возможностью покупки в кредит.

Volkswagen Tiguan: комфорт на любой дороге

Сильная сторона Tiguan – его двигатель. 150-сильный бензиновый агрегат обеспечивает экономичный расход (до 7 литров на 100 км), большой запас хода на одной заправке, резвый разгон (9,2 секунды до 100 км/ч), а также надежную работу при низких температурах. 

Не обошлось без инженерных бонусов. Это и система полного привода 4MOTION (4МОУШЕН), продуманный адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и ассистент смены полос, оптика Full LED (Фул ЛЭД). Набор функций может отличаться в зависимости от комплектации.

Дилеры подчеркнули потенциал Volkswagen Tiguan для реализации индивидуальных решений. Во-первых, это три модификации – Sportline (Спортивный), City (Городской) и Offroad (Внедорожник).  Во-вторых, автолюбителям будут предложены различные комплектации. 

Volkswagen Touareg: вершина технологий

Как отметили дилеры, новый Touareg является самым инновационным внедорожником немецкого бренда Volkswagen. Нововведения затронули все аспекты авто, повысив уровень безопасности, комфорта вождения и эксплуатационных преимуществ.

Touareg 2018 года комплектуется бензиновыми или дизельными двигателями мощностью от 249 до 340 «лошадей» и «автоматом» с 8 ступенями в качестве трансмиссии.

Touareg может похвастаться уникальной оптикой IQ. Light (АйКью. Лайт) с системой Dynamic Light Assist (Дайнэмик Лайт Ассист), дверями с автоматическим притяжением, цифровой панелью Innovision Cockpit (Инновижн Кокпит). Набор функций зависит от комплектации.

Как и Tiguan, новый Touareg предлагается дилерами в нескольких модификациях: Respect (Респект), Status (Статус), R-Line (R-Лайн).

Новость подготовлена при поддержке официальных дилеров Volkswagen в Санкт-Петербурге «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг»

*Фольксваген Тигуан и Туарег

 

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