Водитель Range Rover сел на 4,5 года за нападение на школьный автобус. Прокуратура перестала считать удары ножом покушением на убийство

В Петербурге к реальному сроку приговорен водитель автомобиля Range Rover Ализаде Мустафаев за вооруженное нападение на школьный автобус. Его спутница с битой уже на свободе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 9 ноября Невский суд признал Мустафаева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему оппоненту по дорожному конфликту. Им оказался водитель школьного автобуса. Мустафаев спровоцировал стычку, нанес потерпевшему несколько ударов ножом на глазах четвероклассников из школы областного Кировска. Его подруга Зульфия Саидмуратова орудовала битой.

«Мустафаев вину признал. Полностью возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии общего режима», – уточнили в пресс-службе.

Дело на водителя возбуждалось по статье «Покушение на убийство», но прокуратура в прениях просила о переквалификации на более мягкую.

Ранее Саидмуратову приговорили к пяти месяцам колонии-поселения, она вышла на свободу.