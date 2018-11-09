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Бизнес
09.11.2018 15:25
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РЖД вывели из эксплуатации все переходные трапы. На их закупку выделили почти 100 млн рублей

Инциденты с падением пассажиров в проем между вагоном и платформой вынудил Российские железные дороги снять с эксплуатации переходные трапы. Их спроектировал собственный НИИ монополии, а поставку доверили индивидуальному предпринимателю.

Как следует из ответа и.о. министра транспорта Сергея Аристова в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, эксплуатация приостановлена в связи с падением пассажирки фирменного двухэтажного поезда № 24 Москва – Петербург 13 октября 2018 года. Металлическая переходная площадка провалилась под женщиной. При падении она получила травмы.

«В настоящее время эксплуатация переходных металлических трапов приостановлена. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) совместно с компанией-поставщиком разрабатываются технические решения и предложения по их модернизации», – уточняет и.о. министра.

ФПК – дочерняя структура РЖД. Она отвечает за комплексную закупку металлических переходных мостиков (официальное название устройств). В 2017 году первая партия за 8 млн рублей была приобретена у индивидуального предпринимателя Марии Александровны Капрановой. СПАРК знает ее как владелицу компании «Пандус Москва».

Проект мостиков разработан Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), еще одной «дочкой» РЖД. Это крупнейший научный центр железнодорожной отрасли в области научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок. Первые мостики поступили в поезда еще в 2015 году. На профильных форумах специалисты высказывали опасение в надежности конструкций. Они ничем не крепятся к вагону или платформе и представляют простую металлическую платформу с опорой на четыре точки. Известно, что состояние покоя конструкциям дает опора только на три точки.

Несмотря на опасения, разработка ВНИИЖТ, который в настоящее время возглавляет бывший начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов, пошла в тираж. После закупки у Капрановой ФПК объявила еще два запроса котировок на право заключения договоров на поставку мостиков, следует из сайта госзакупок. Общая начальная сумма закупок составила почти 100 млн рублей. Конструкциями планировалось оборудовать почти 2500 вагонов.

Мария Капранова на звонок «Фонтанки» по сотовому телефону не ответила. В ФПК признают, что причиной инцидента с пассажиркой в Петербурге стал дефект сварных соединений мостика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и ищет виновных. В РЖД их уже обозначили. В ответе Аристова указано, что к дисциплинарной ответственности привлечена проводник Щербакова. По технологии хранения и эксплуатации, персонал поезда обязан лично контролировать положение трапа при высадке пассажиров. Также наказаны начальник поезда Коковашин и начальник резерва проводников вагонного участка Санкт-Петербург-Московский Северо-Западного филиала ФПК Бавольская.

РЖД планировали к концу 2018 года оснастить съемными мостиками все пассажирские поезда.

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