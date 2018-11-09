Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

ГК "КВС"

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.

Двухкомнатная квартира подойдет семейным парам или семьям с детьми, где будет удобно каждому жителю. В такой квартире можно комфортно обустроиться и одному. В свободной комнате организовать личный кабинет, комнату для гостей или небольшую мастерскую. Вторая комната может стать уютной спальней.

Московский район славится своей инфраструктурой и удобным расположением относительно других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На двухкомнатные квартиры в ЖК «Крылья» действует гибкая система оплаты – несколько вариантов рассрочки от застройщика.

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)