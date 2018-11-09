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Бизнес
09.11.2018 15:10
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Борьба за активы Валерия Израйлита дошла до Генеральной прокуратуры

Заявление с просьбой о проверке законности организации торгов банкротящегося в Усть-Луге ОАО «Транспортно-логистический комплекс» направило в главное российское надзорное ведомство ООО «Логос» – компания, которую связывают с интересами фактического владельца ТЛК миллиардера Валерия Израйлита.

В заявлении содержится предположение, что многочисленные нарушения, которые, по мнению заявителя, имеют место при организации торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса», направлены на то, чтобы имуществом этим завладел за бесценок конкурсный кредитор – ООО «Новые коммунальные технологии».

Жалоба «Логоса» в Генеральную прокуратуру стала очередным обращением в официальные органы по поводу торгов имуществом ТЛК, проводимых по поручению конкурсного управляющего компании ООО «Спутник». «Фонтанка» писала, что ранее с аналогичными жалобами в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы обращались холдинг «Новотранс», кемеровское ООО «Капитал М», которое связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, и кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited. Питерское УФАС предписало ООО "Спутник" отменить решение о признании аукциона по продаже имущества ОАО "ТЛК" несостоявшимся и устранить нарушения при организации торгов. Решение антимонопольного ведомства не устроило ни «Спутник», ни ACG Finance Limited. Обе компании обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области – первая с требованием отменить решение ФАС, второе с требованием признать последние торги имуществом ТЛК недействительными. Ни по одному из исков суд не вынес пока никакого решения.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

«Спутник» выставил имущество ТЛК за 9,3 миллиарда рублей.

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