"Ведут себя хорошо и красиво". Финские власти рассказали о штрафах для россиян и о том, что никогда не видели взяток

Ежегодно россиянам на финской границе выписывают примерно 3,5 тысячи штрафов, большая часть которых становится наказанием за владение антирадарами и опасными предметами, к которым, в частности, относятся предметы самообороны вроде телескопических дубинок, электрошокеров и кастетов. Об этом на пресс-конференции в Петербурге рассказал капитан Аки Ярвинен, заместитель начальника Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии.

По словам Ярвинена, на трёх самых оживлённых автомобильных пунктах пропуска ("Нуйямаа-Брусничное", "Ваалимаа-Торфяновка" и "Иматра-Светогорск") в этом году выявили 124 случая владения опасным предметом, а в 14 случаях туристы везли с собой оружие.

"Использование и хранение радар-детекторов и антирадаров в Финляндии запрещено в любых условиях. Наказанием за хранение и использование является штраф", – напомнил Ярвинен.

57 автомобилистов за этот год были пойманы на вождении в нетрезвом виде.

Другой распространённый вид преступлений на границе (170 случаев с начала 2018 года) – подделка документов. К ним, по словам представителей Погранохраны, относятся, в том числе, такие несложные виды фальсификации, как изменение даты в "Зелёной карте" (автомобильная страховка при выезде за рубеж. – Прим. ред.), более серьёзные – подделка визы и паспорта.

Во въезде в этом году отказали 653 гражданам РФ. Обычно так случается, когда туристы нарушают правила въезда, например, предъявляют просроченную или уже использованную однократную визу, другим основанием в отказе может стать незаконное трудоустройство в Суоми.

По сравнению с прошлым годом количество нарушений остаётся на том же уровне, и его, учитывая, что годовой пассажиропоток на российско-финляндской границе составляет 7,2 млн человек, власти Финляндии считают незначительным.

Что касается поведения российских туристов внутри Финляндии, то полиция тоже в целом отмечает законопослушность соседей. Как рассказал комиссар полиции Юго-Восточной Финляндии Ари Ярвеляйнен, с начала 2018 года граждане РФ совершили 949 преступлений, из них 671 – транспортные преступления и правонарушения, тогда как всего на его участке ответственности было 40 тыс. преступлений.

Все представители полиции, таможни и Погранохраны, присутствовавшие на пресс-конференции, единодушно заявили, что россияне взяток не предлагают и что никогда не сталкивались с этим за много лет работы в приграничном регионе.

"Полиция считает, что туристы, которые приезжают в Финляндию, ведут себя хорошо и красиво, и мы их сердечно приветствуем", – резюмировал Ярвеляйнен.

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