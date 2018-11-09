Отопление в среднем увеличило платежку петербуржцев за услуги ЖКХ на 50%

В ноябре средний счет за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге по сравнению с октябрем вырос на 50% и составил 3779 рублей. Рост обусловлен началом отопительного сезона. Об этом «Фонтанке» 9 ноября рассказал первый заместитель председателя городского жилищного комитета Василий Осипов.

"Ноябрьский платежный документ — первый, в котором все наши жители увидели у себя начисленную услугу за отопление. В октябрьском документе отопление отразилось лишь у тех граждан, чьи дома не оборудованы общедомовым прибором учета. Если средний счет октября у нас был 2488 рублей, то сейчас эта цифра составляет 3778 рублей», – сообщил Василий Осипов.

Стоимость отопления по-разному отражается в платежных квитанциях горожан. Первый зампредседателя жилищного комитета привел несколько примеров: в Колпинском районе владелец «однушки» площадью 30 м2 в ноябре заплатил за коммуналку 2166 рублей, из которых 686 рублей пришлось на отопление. В то же время семья из 3 человек, проживающих в «трёшке» в Петроградском районе, отдала коммунальщикам 7576 рублей, из которых на отопление пришлось 3648 рублей.

Если взять средний показатель прошлого года, то отопительный сезон обходится петербуржцам дороже на 10%: в ноябре 2017 года усредненный размер платежки составил 3378 рублей.