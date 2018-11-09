У Измайловского моста Фонтанка заиграла всеми цветами радуги

Радужные разводы заметили горожане в Фонтанке у Измайловского моста днём 9 ноября. О разливе нефтепродуктов очевидцы рассказали в социальных сетях.

Маслянистая плёнка растянулась по руслу реки вдоль набережной. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Петербурга, дежурному поступило сообщение о разливе. На место выехали сотрудники подведомственного Смольному учреждения «Пиларн» для ликвидации загрязнения.

Накануне от масляных пятен чистили Неву у Володарского моста. Неделю назад «Пиларн» выезжал на Фонтанку, когда один из прогулочных катеров оставил после себя радужный след.