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Происшествия
09.11.2018 14:50
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У Измайловского моста Фонтанка заиграла всеми цветами радуги

Радужные разводы заметили горожане в Фонтанке у Измайловского моста днём 9 ноября. О разливе нефтепродуктов очевидцы рассказали в социальных сетях.

Маслянистая плёнка растянулась по руслу реки вдоль набережной. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Петербурга, дежурному поступило сообщение о разливе. На место выехали сотрудники подведомственного Смольному учреждения «Пиларн» для ликвидации загрязнения.

 

Накануне от масляных пятен чистили Неву у Володарского моста. Неделю назад «Пиларн» выезжал на Фонтанку, когда один из прогулочных катеров оставил после себя радужный след.

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