США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд

США увеличили показатели экспорта вооружений на 13% в 2018 финансовом году, заключив сделок на $192,3 млрд. Об этом сообщает Госдепартамент в пресс-релизе.

"За последний финансовый год (оканчивается в США 30 сентября. – Прим. ТАСС) зарегистрирован рост экспорта оружия на 13% – до $192,3 млрд. Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями", – говорится в заявлении ведомства.

По данным Госдепартамента, в 2018 году были заключены межправительственные сделки на $55,66 млрд, что на 33% больше, чем в 2017 финансовом году. Сумма частных контрактов, одобренных Госдепартаментом в 2018 финансовом году, составила $136,6 млрд.

Среди них самыми крупными соглашениями являются продажа Саудовской Аравии надводных боевых кораблей типа боевой корабль прибрежной зоны LCS на сумму $6,5 млрд, истребителей FA-18 Кувейту на сумму в $5,1 млрд, зенитных ракетных комплексов Patriot Польше ($4,6 млрд), Румынии ($4,6 млрд), Саудовской Аравии ($1,6 млрд), боевых вертолетов AH-64 Apache Объединенным Арабским Эмиратам на сумму в $1,9 млрд, истребителей F-16 Бахрейну на сумму в $2,1 млрд долларов, турбовинтовых военных самолетов A-29 Нигерии на сумму $500 млн.