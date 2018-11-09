18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +3
$ 66.85р
75.81р
16:29 09.11.2018
Расширенный поиск

Власть
09.11.2018 14:30
Печать

"Я наведу порядок за три месяца". Премьер Украины запросил у парламента больше полномочий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную раду усилить его полномочия. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству 9 ноября, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Хочу сказать, как премьер-министру и правительству нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев – ответственно заявляю – наведу в Украине реальный порядок", – сказал Владимир Гройсман.

Согласно информации украинского портала "Слово и Дело", Гройсман выполнил 49% своих обещаний.

Напомним, в марте следующего года на Украине состоятся президентские выборы, выборы в парламент страны должны провести осенью 2019-го.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.
pixabay.com
09.11.2018 10:32

«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс в Нидерланды

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Москва-Эйндховен (Нидерланды)
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
08.11.2018 16:33

«Аквилон Инвест» предлагает клиентам снизить платежи по ипотеке

В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» предлагает покупателям сразу несколько удобных вариантов покупки собственной недвижимости: комфортная ипотека, паркинги со скидкой до 25%, а для тех, кто хочет купить квартиру по привлекательным ценам, – старт продаж нового жилого комплекса
фото предоставлено компанией «Авто Премиум»
08.11.2018 15:32

Фестиваль «Серебряная лира» прошел в Северной столице при поддержке «Авто Премиум»

В Санкт-Петербурге отзвучали концерты IX Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Официальным автомобильным партнером этого музыкального события девятый сезон подряд выступила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум»