"Я наведу порядок за три месяца". Премьер Украины запросил у парламента больше полномочий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную раду усилить его полномочия. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству 9 ноября, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Хочу сказать, как премьер-министру и правительству нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев – ответственно заявляю – наведу в Украине реальный порядок", – сказал Владимир Гройсман.

Согласно информации украинского портала "Слово и Дело", Гройсман выполнил 49% своих обещаний.

Напомним, в марте следующего года на Украине состоятся президентские выборы, выборы в парламент страны должны провести осенью 2019-го.