18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +3
$ 66.85р
75.81р
16:29 09.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес
09.11.2018 14:49
Печать

Минтранс решил опереться на Северо-Запад. Тысяча гектаров рядом с Бронкой нужна «Содружеству»

В Ломоносовском районе попробуют подыскать тысячу гектаров под транспортно-логистический центр. Проект федеральный, но петербургский бизнес к нему уже подтягивают.

Минтранс решил опереться на Северо-Запад. Тысяча гектаров рядом с Бронкой нужна «Содружеству»

Светлана Холявчук/Интерпресс

Участок в тысячу гектаров неподалеку от порта Бронка должен быть выделен под сооружение транспортно-логистического центра общего пользования в рамках федеральной программы, которую курирует Минтранс. Аграрии и военные уже на низком старте, осталось землю найти. 

Зерно, не считая всего остального

Решение было принято 8 ноября на совещании в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проходило оно в закрытом режиме, что, надо полагать, связано с представлением на нем частной компании, которая до того в нашем регионе почти не появлялась. Как сообщил «Фонтанке» просивший не называть себя источник, представитель Минсельхоза познакомил публику с будущим форвардом сельскохозяйственной составляющей проекта – агропромышленной группой компаний «Содружество». ГК имеет объекты портовой, логистической и производственной инфраструктуры в 13 странах, в том числе производство, складской комплекс и морской терминал в Калининграде. 

Группа компаний «Содружество», основанная в 1994 году, является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе. Она, в частности, занимается производством соевого и рапсового масла и шрота, лецитина, соевой муки. Головной офис находится в Люксембурге. Председатель совета директоров группы – Александр Луценко. 

Предполагается, что «Содружество» станет оператором создания крупного распределительного центра, в состав которого войдут производства для переработки сельскохозяйственной продукции и логистический комплекс для экспорта зерна через петербургский порт Бронка и областной порт Усть-Луга. А распределительный центр станет крупной составляющей транспортно-логистического центра (ТЛЦ), сооружению которого и было посвящено вчерашнее совещание. 

Участвует в проекте и петербургский бизнес – ООО «Транспортная интеграция» (принадлежит супругам Светлане и Алексею Воронцовым), функция которого в данном случае – консалтинг и аналитика. По словам Светланы Воронцовой, речь идет о создании опорного центра в рамках федеральной программы «Транспортно-логистические центры», которую курирует Минтранс. Ориентирована она на создание сети ТЛЦ общего пользования по всей России и формирование регулярных контейнерных маршрутов между ними. Кроме того, каждый такой центр должен быть привязан к порту для реализации экспорта, – сообщила «Фонтанке» Светлана Воронцова. 

По ее словам, наиболее приоритетной территорией представляется Ломоносовский район Ленинградской области, представитель которого участвовал в работе совещания и выразил готовность подыскать необходимые для проекта 1000 гектаров. Район имеет хорошую автомобильную и железнодорожную инфраструктуры, выход к портам Бронка и Усть-Луга, он также доступен для организации регулярных контейнерных перевозок в сторону юга России. Именно поэтому его и выбрали, – говорит госпожа Воронцова. 

Данная сторона вопроса имеет особое значение – проект предусматривает обязательное сооружение железнодорожной станции с подъездными путями и возможностью формирования и обслуживания контейнерных поездов длиной в 71 вагон. Пока в связи с этим приходит в голову только железнодорожная станция Бронка, в развитие которой в последнее время обслуживающее одноименный терминал в порту ООО «Феникс» вкладывает больше денег, чем Российские железные дороги, на чьем балансе станция находится.

По данным «Фонтанки», проект понравился представителям обоих правительств – городского и областного: он выгоден с точки зрения как товарного транзита, так и привлечения бизнеса к реализации крупного строительства. Осталось найти подходящие 1000 гектаров – говорят, эта цифра для многих участников совещания оказалась немного неожиданной. 

Области лучше нет

Совещание прошло на базе АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», которая временно исполняет роль организатора будущего проекта. АНО в равных долях учреждена Минтрансом, областным и городским правительствами, что позволяет ей собирать представителей заинтересованных сторон и помогать им договариваться. Но до сих пор никто ни разу не доверил Дирекции управление ни одним серьезным проектом, поэтому эксперты полагают, что в ближайшее время будет создана управляющая компания, которая возьмет на себя все административные функции по сооружению ТЛЦ. 

К проекту хотят привлечь частный бизнес, но названий других компаний, кроме «Содружества» и петербургской «Транспортной интеграции», пока не звучало. Зато были названы возможные государственные заинтересанты: это Росрезерв и Минобороны. 

Военное ведомство имеет прямое отношение к будущему ТЛЦ – обсуждается вопрос об изъятии у него земли для сооружения Юго-Западного транспортного обхода, который необходим для организации полноценного железнодорожного обеспечения порта Бронка. Если удастся договориться с Минобороны о предоставлении земель не только под железнодорожную ветку – получится почти идеальное место для размещения ТЛЦ. Но впечатляющий масштаб – 1000 гектаров – головная боль прежде всего администрации Ломоносовского района. Минсельхоз со своей стороны уже обозначил готовность посодействовать — а именно помочь в привлечении крупных кредитов под небольшие проценты. 

Светлана Воронцова оценивает перспективу реализации проекта как очень высокую в связи с целым рядом преимуществ, которыми обладает Ленинградская область. По её территории проходят международные транспортные коридоры «Север-Юг», «Запад-Восток» и  «Европа – Западный Китай», на которых  концентрируются мощные грузопотоки; через регион осуществляется 25,3% от общего объема международных перевозок грузов  в Российской Федерации; морские порты Балтийского моря лидируют как по суммарному грузообороту в России, так и по объему контейнерных перевозок.

При общении с корреспондентом «Фонтанки» областные чиновники проявили традиционный сдержанный оптимизм. В управлении по транспорту Ленобласти рассказали, что в проекте пока маловато конкретики, потому что идет только предпроектная проработка вопроса. «Мультимодальный комплекс, который является первым в Петербурге и области такого типа, создаст в том числе дополнительные рабочие места, что положительно скажется на экономическом развитии района», – пояснили в управлении. 

Областные дорожники, в свою очередь, акцентируют внимание на том, что проект ТЛК должен предусматривать развитие региональной дорожной сети Ломоносовского района. 

«Район находится в стороне от федеральных трасс, поэтому все движение, в том числе и большегрузного транспорта, идёт по областным дорогам», – отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Справка:

В Указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года поставлена задача  создания сети узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров  для  повышения эффективности грузовой логистики, оптимизации товародвижения, увеличения объемов контейнерных перевозок и развития рынка услуг добавленной стоимости по обработке грузов.

Для решения этой задачи в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включен  федеральный проект «Транспортно-логистические центры», который предусматривает формирование  сети узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров для обслуживания грузопотоков по транспортным коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг». В настоящее время по поручению правительства РФ Минтранс готовит предложения по перечню подходящих территорий. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.
pixabay.com
09.11.2018 10:32

«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс в Нидерланды

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Москва-Эйндховен (Нидерланды)
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
08.11.2018 16:33

«Аквилон Инвест» предлагает клиентам снизить платежи по ипотеке

В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» предлагает покупателям сразу несколько удобных вариантов покупки собственной недвижимости: комфортная ипотека, паркинги со скидкой до 25%, а для тех, кто хочет купить квартиру по привлекательным ценам, – старт продаж нового жилого комплекса
фото предоставлено компанией «Авто Премиум»
08.11.2018 15:32

Фестиваль «Серебряная лира» прошел в Северной столице при поддержке «Авто Премиум»

В Санкт-Петербурге отзвучали концерты IX Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Официальным автомобильным партнером этого музыкального события девятый сезон подряд выступила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум»