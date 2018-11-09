Следственный комитет оценит жёсткость действий силовиков на митингах против пенсионной реформы

Следственный комитет России начал проверку по факту чрезмерного применения силы и специальных средств сотрудниками полиции и Росгвардии на митингах против пенсионной реформы, прошедших в сентябре.

Об этом сообщается в ответе СКР, направленном одному из основателей проекта «База данных» Виктору Олейнику, пишет 9 ноября Znak.com.

9 сентября 2018 года сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вывели на улицы людей, выступающих против пенсионной реформы. В большинстве регионов акции протеста не были согласованы и закончились задержаниями. Жёстче всего полицейские действовали в Петербурге. В отделах к ночи оказались 603 человека, 80 из них несовершеннолетние. Многих наказали административными арестами.