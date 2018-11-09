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Город
09.11.2018 14:11
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В погодных аномалиях Петербурга повинна Арктика. Дворникам рекомендовано готовиться к суровому возмездию зимы

Температурные рекорды, что этим летом и осенью ставит Петербург,  прямая заслуга Арктического региона и его стремления оттаять. Перемены советские учёные предсказывали в середине прошлого века, теперь городу на Неве остаётся наблюдать, как сбывается пророчество.

О прямой взаимосвязи потепления в Арктике и самом жарком за последние сто лет отпускном сезоне рассказал профессор Государственного гидрологического института Олег Анисимов в рамках прошедшей 9 ноября в петербургском ТАСС пресс-конференции. Он упомянул, что подобную тенденцию описывал в своих трудах его учитель Михаил Будейко, а доказательством правоты учёного служит тот факт, что в середине ноября 2018 года Анисимов передвигается по Петербургу на мотороллере.

По словам Анисимова, если для средиземноморского региона изменение климата грозит засухой, то потепление в российской Арктике несёт в себе ряд позитивных последствий: сокращается отопительный сезон и увеличивается период эксплуатации Северного морского пути.

Основной вопрос в неизвестности: станет ли таяние арктических льдов причиной не только жаркого петербургского лета, но и необыкновенно тёплой зимы. Подвох кроется в стыке температур полярных и тропических широт. Как раз последние и причина того, что расслабляться рано, горожанам нужно принять и грядущий холод.

«Есть тенденция перехода на тот режим, который мы сейчас видим, но при этом мы вполне можем оказаться в условиях суровой зимы, со всеми вытекающими для спецтранса, для городского хозяйства последствиями», – не обнадежил перспективой жить в Скандинавии Олег Анисимов.

В свою очередь президент Международной арктической ассоциации социальных наук (IASSA) Андрей Петров рассказал об ещё одной потребности определиться и перечислил четыре сценария развития экономической ситуации в Арктике. Они все включают в себя изменения климата, но основные факторы – конъюнктура рынка сырья и внешняя политика.

Первый вариант условно назван «Землёй Санникова»: высокая стоимость сырья при солидных инвестициях, но резкое падение цен и уход инвесторов обрекают территорию на участь утерянного и более недоступного рая.

В ситуации «Арктический дракон» цены низкие, при этом инвесторы вливают силы и средства не только в сырьевую экономику, а вкладываются в развитие технологий, туризма, в человеческий капитал.

Третий сценарий предусматривает высокие цены на энергосырье, но инвестиции уже не государственные – при таком развитии бизнес может создавать для своей выгоды корпоративные острова, формируя архипелаги. Такой сценарий Петров не считает благоприятным, но есть более худший – «Равновесие на низком уровне», когда нет инвестиций, цены низкие, развитие близко к стагнации, появляются города-призраки, частный капитал уходит, оставляя лишь поверхностно выпотрошенную землю, так и не познав ее подлинных богатств.

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