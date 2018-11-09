Туалет на Сенатской площади теперь «виден» слепым людям

Один из старейших петербургских общественных туалетов, что на Сенатской площади, существующий с 1917 года, стал первым городским туалетом, включенным в систему «Говорящий город», – теперь его без проблем смогут найти незрячие люди. И не просто найти, но и вызвать с помощью абонентского устройства звуковой сигнал, по которому пользователь определит точное местоположение входа. Также незрячие и слабовидящие посетители получат дополнительную информацию о препятствиях перед входом (колонны, ступени и другие объекты), архитектуре помещения внутри и информацию о режиме работы.

Распознавание туалета «Говорящим городом» 9 ноября протестировала и продемонстрировала журналистам незрячая петербурженка Наталья Смирнова, которая уже около пяти лет пользуется этой системой и очень довольна. По её словам, например, уже не надо больше спрашивать на остановках общественного транспорта, какой автобус или троллейбус подошёл – система об этом сообщит, ведь около 200 городских автобусов и троллейбусов оснащены «Говорящим городом». Небольшое устройство также помогает ориентироваться, рассказывая приятным женским голосом, мимо чего она проходит, предупреждая, какие препятствия ждут на пути, ориентируя, где находятся входы в метро и т.д.

«Говорящий город» – разработка петербургская. Мария Ромашова, генеральный директор компании-разработчика, рассказала, что в Петербурге примерно триста инвалидов по зрению уже включены в систему. Причем, если человек уже пользуется «Говорящим городом» в Петербурге, то если он едет в Сочи, то и там сможет пользоваться системой. А также в Ижевске, Ростове, Тюмени и ряде других городов страны. Сейчас пользоваться «Говорящим городом» обучают слепых людей в Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению.

Что же касается общественных туалетов, то, как говорит Олег Муртазин, начальник управления городской водной инфраструктуры СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оснащение двух с половиной сотен общественных туалетов всем необходимым для включения в «Говорящий город» за счёт средств бюджета – дело двух-трёх лет.