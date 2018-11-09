Погибшие при пожаре в Мурино жили в надстройке над СТО. Найдено пятое тело

Минимум пять человек погибли при утреннем пожаре в областном Мурино. Тела находят на третьем этаже здания, где был расположен автосервис.

Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области, тела сильно повреждены. К двум часам дня 9 ноября известно уже о пяти погибших. Портал 47News уточняет, что на месте были обнаружены пропановые, ацетиленовые и кислородные баллоны. По словам очевидцев, в надстройке над автосервисом жили представители армянской диаспоры.

Количество пострадавших и погибших, добавляют в СК, «постоянно уточняется». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар на Вокзальной улице в Мурино начался около половины девятого утра, огонь занял площадь в 400 квадратных метров.