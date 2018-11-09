В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

ГК "КВС"

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».

В ЖК «Континенты» большой выбор интересных планировочных решений. Для клиентов представлен целый спектр квартир: от студий до четырехкомнатных. Поэтому каждый покупатель сможет подобрать жилье по своему вкусу. В наличии есть прекрасные студии, которые подойдут одиноким людям или студентам. Новые однокомнатные квартиры станут хорошим решением для небольших семей, а квартиры побольше – трехкомнатные и четырехкомнатные – позволят чувствовать себя уютно каждому члену семьи.

Авторская дизайнерская отделка позволит въехать в квартиру сразу, не тратя время и силы на изнуряющий ремонт.

Получить более подробную информацию о наличии квартир, действующих акциях, а также вариантах оплаты можно в Отделе продаж Центрального офиса, в консультационном пункте на объекте и по телефонам ГК «КВС»: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/