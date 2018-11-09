Шевчук с трансформаторной будки исчез силами «Ленэнерго». ГАТИ грозилась штрафом

Граффити с изображением солиста ДДТ Юрия Шевчука во дворе в центре Петербурга сотрудники «Ленэнерго» закрасили по требованию административно-технической инспекции. На изображении поставил крест штраф в 100 тысяч рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 9 ноября в администрации Центрального района, граффити на Литейном проспекте, 37-39, закрашивали без их ведома, судьбой изображения распоряжалась компания «Ленэнерго», которой принадлежит трансформаторная будка. В ПАО нашему изданию объяснили, что за решением стоит предписание ГАТИ, в противном случае портрет музыканта обошелся бы компании в 100 тысяч рублей. Изображение, гласит полученный от инспекции документ, нарушает правила благоустройства. Цвет будки должен соответствовать «утвержденному колерному бланку».

В «Ленэнерго» также отметили, что за последний год по жалобам на портале «Наш Санкт-Петербург» восемь раз закрашивали граффити на другой стороне здания, но на Шевчука никто не роптал. «Со своей стороны, "Ленэнерго" заявляет, что изображение не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью и не грозит безопасности жителей», – сожалеют об утраченном портрете в компании.

Шевчук исчез с будки в начале ноября, о закрашенном граффити горожане рассказали в соцсетях 8 числа. Монохромное граффити от команды белорусских художников HoodGraff появилось на здании почти два года назад. Один раз чиновники уже грозились его закрасить, но отстоять портрет удалось активистам.

ПАО «Ленэнерго» к граффити на своих будках относится лояльно. Так, компания не возражала против изображения исторического самолёта «Илья Муромец» в Приморском районе. Не беспокоил компанию и портрет Черчесова в Пушкарском саду. В конфликте вокруг граффити принимали участие авторы, местные жители и футбольные фанаты, в итоге закрасили его сами художники, а «Ленэнерго» вернула будке цвет по колерному бланку.