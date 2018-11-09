В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

ГК "КВС"

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.

Организатором выступила Федерация Школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига», в поддержку чемпионата выступила компания «КВС». Местом проведения осеннего футбольного Фестиваля был выбран Севастополь – город-побратим Санкт-Петербурга.

Усердно сражались за первое место ребята из команды «Лавина», которую компания «КВС» делегировала и финансово поддерживала. По итогом группового турнира команда заняла 3 место. Член команды «Лавина» Матвей Болотов признан лучшим игроком и награжден кубком и грамотой с автографом Артема Дзюбы, капитана сборной России по футболу.

Торжественную церемонию открытия I Международного детско-юношеского футбольного турнира «SEVASTOPOL CUP» провели в местном дельфинарии. Помимо футбольной практики в матчах, команды посетили музеи города.

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