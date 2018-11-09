«Искал приключений». Житель Финляндии прятал иглы в колбасе на прилавках магазина

Пожилой житель финского посёлка ради развлечения прятал в продукты питания в магазине машинные швейные иглы. О вредителе, подвергшем опасности здоровье людей, рассказали в полиции Финляндии.

По данным следствия, мужчина украл иглы в одном из супермаркетов, после чего две из них спрятал в кондитерских изделиях и одну – в колбасе на прилавках магазина. Иглы в продуктах питания позже нашли покупатели. Похитил он целую упаковку игл, но сказал, что остальные уничтожил. При обыске в его доме ничего не нашли.

Подозреваемый был задержан 5 ноября. Ему вменяются три попытки нанесения телесных повреждений, кража и мелкое воровство. Злоумышленник не мог объяснить свой поступок ничем другим, кроме как «поиском приключений». Он рассказал, что видел новости об иголках, спрятанных в клубнике в Австралии.

8 ноября подозреваемого выпустили из-под ареста, дело по завершении расследования будет передано в прокуратуру.