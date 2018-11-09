Вскрывшую вены на полицейской выставке активистку «Другой России» арестовали на пять суток

На пять суток Останкинский суд Москвы арестовал активистку «Другой России» Ольгу Шалину, порезавшую вены на выставке «Интерполитех». Об этом 9 ноября сообщили в Telegram-канале организации «Правозащита Открытки», предоставившей девушке юридическую помощь.

Шалиной вменили административную статью о мелком хулиганстве (статья 20.1, часть 1, КоАП). Ранее прокуратура посчитала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении акционистки по статье 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе). Производство закрыли.

25 октября оппозиционерку госпитализировали с резаными ранами рук с выставки полицейской и военной техники «Интерполитех» в Москве. Девушка забралась на стенд ФСИН, нанесла себе порезы и произнесла нелицеприятную речь в адрес пенитенциарной системы.