Строительство
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»
ГК "КВС"
10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
В этот день клиент может:
- получить консультацию специалиста;
- подать заявку на ипотеку;
- подписать кредитный договор.
Сбербанк – давний партнер компании «КВС». Вместе с ним для клиентов разработан ряд ипотечных программ на квартиры в наших жилых комплексах.
Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру и забронируют ее бесплатно на срок одобрения в банке.
Спешите на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж!
Мероприятие состоится 10 ноября с 11.00 до 17.00 в Центральном офисе продаж компании «КВС» по адресу: 5-й Верхний переулок, дом 1, к 5А.
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