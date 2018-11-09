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09.11.2018 13:31
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Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

ГК "КВС"

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.

В этот день клиент может:

  • получить консультацию специалиста;
  • подать заявку на ипотеку;
  • подписать кредитный договор.

Сбербанк – давний партнер компании «КВС». Вместе с ним для клиентов разработан ряд ипотечных программ на квартиры в наших жилых комплексах.

Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру и забронируют ее бесплатно на срок одобрения в банке.

Спешите на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж!

Мероприятие состоится 10 ноября с 11.00 до 17.00 в Центральном офисе продаж компании «КВС» по адресу: 5-й Верхний переулок, дом 1, к 5А.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

 

 

 

Новости компаний
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
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