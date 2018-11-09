Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов 9 ноября на опасениях излишка топлива на мировом рынке.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 по Москве подешевели на $0,63 (0,89%) – до $70,02 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки впервые с 10 апреля опускались ниже $70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,5 (0,82%) – до $60,17 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,85%, WTI – на 4,7%. Обе марки готовятся завершить в минусе пятую неделю подряд.

Нефть дешевеет в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на грядущих выходных. Участники рынка надеются, что министры нефтедобывающих стран обсудят возможность снижения добычи в 2019 году.