Детям в квестах не место. Депутаты Петербурга поддержали ограничения для игр в закрытых комнатах

Петербургские парламентарии поддержали идею оградить детей от посещения экстремальных квестов. Законопроект утвердили на заседании комитета по законодательству 9 ноября.

Согласно тексту документа, в законе появится понятие – «квест». По мнению Александра Ходоска и Дениса Четырбока, это – «интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей».

По мнению парламентариев, ради безопасности в квесты надо запретить поход детей, которым не исполнилось 14 лет.

«Речь не идет о тотальном запрете квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения, особенно сейчас, когда они находятся на пике своей популярности и пользуются большим спросом среди подростков, проводились в рамках закона и были безопасными», – заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

При этом депутат Сергей Трохманенко на заседании комитета высказал мнение, что неправильно что-то запрещать из-за недобросовестности отдельных компаний, которые не соблюдают требования безопасности.

Единоросс Алексей Цивилев сообщил, что поддержит документ «по партийной линии». «Но вообще квесты – это новая креативная идея, зачем все время для молодёжи изобретать какой-то велосипед из запретов», – заключил он.