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Недвижимость
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09.11.2018 15:32
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Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.

Объект имеет удобное расположение: до метро «Московская» можно дойти за 15 минут, до центра города – 25 минут езды, до аэропорта «Пулково» – 10 минут, а до съезда на КАД – 2-3 минуты.

Вместе с домом застройщик обещает сдать детский сад на 100 малышей и медицинский центр, а на первом этаже дома будут работать пекарня, салон красоты, магазины и другие ежедневно необходимые сервисы.  

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Жилой комплекс Q-мир возводится по кирпично-монолитной технологии, предусмотрен увеличенный по сравнению с нормативами Санкт-Петербурга слой утеплителя (180 мм вместо 130 мм), а также установка энергоэффективных окон с селективным покрытием, минимизирующих теплопотери. Как отметили в «Аквилон Инвест», новому жилому комплексу присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»), а используемая при строительстве дома новая разработка утепления фасадов «Термо-S» позволит жильцам сократить затраты на отопление до 50%.

«Q-мир станет смелым образцом будущего жилого домостроения Петербурга. В комплексе будет представлена наша новая разработка In-HOME, объединяющая несколько технологий «умного» дома. Это IP-домофония, индивидуальные счетчики тепла, воды и света, которые автоматически передают показания в управляющую компанию, системы защиты дома от пожаров и протечек и многое другое. Жители Q-мир смогут следить за своими коммунальными расходами с мобильного телефона и эффективно контролировать бюджет», –  рассказал Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест».

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Квартирография ЖК Q-мир достаточно разнообразна: студии, классические одно-, двух-, трёхкомнатные квартиры и квартиры европланировок. В каждой парадной предусмотрены колясочные, будут установлены полки для буккросинга и размещена машинка для чистки обуви, а в лифтовой зоне – зеркало в полный рост.

На придомовой территории девелопер обещает организовать зоны отдыха со скамейками с возможностью заряжать гаджеты, поставить малые архитектурные формы, тренажеры, спортивную площадку с полосой препятствий и велопарковки.

В подвальных помещениях жилого комплекса запроектированы сити-боксы, где жильцы смогут хранить вещи. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 64 машиноместа и гостевая автостоянка.

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Ознакомиться с планировками можно на официальном сайте проекта: https://q-mir.spb.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО "Норд–Вест Инвестмент", проектная декларация на сайте https://q-mir.spb.ru/for-buyers/documents/

 

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предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
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