Холодная погода и снижение налогов: прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 26,3%

Группа ТГК-1, крупнейший производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, отчиталась о росте прибыли за девять месяцев 2018 года по МСФО на 26,3% – до 8,54 млрд рублей.

Как сообщили 9 ноября в пресс-службе ТГК-1, это стало возможно благодаря снижению налоговых обязательств по налогу на прибыль и уменьшению расходов на обслуживание кредитного портфеля.

При этом консолидированная выручка компаний, входящих в группу, составила 63,49 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение в основном связано с ростом объема продаж электроэнергии на рынке на сутки вперед, увеличением доходов от реализации мощности по проектам, введенным по договорам о предоставлении мощности. А также ростом выручки от отпуска теплоэнергии из-за холодных климатических условий в I квартале.

По итогам 9 месяцев 2018 года операционная прибыль возросла на 4,7%, до 10,3 млрд, а EBITDA увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 16,2 млрд.