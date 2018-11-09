«Боже, верни его на путь истинный». Транспортная полиция в проморолике показала сочувствующего бездомным и многодетным сотрудника

Проверка документов, бездомные на лавках, утомленные пассажиры. Транспортная полиция показала, чем приходится заниматься сотрудникам правоохранительных органов на вокзалах в Петербурге.

Ролик, который 9 ноября появился в Instagram управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, рассказывает о распорядке дня от первого лица. Молодой человек на записи начинает день с проверки формы. «Внешний вид в порядке, пора на службу», – делает вывод полицейский и выходит на платформу к поезду Минск – Санкт-Петербург. Сперва его внимание привлек один из пассажиров, затем с привычного места, подсказывает развитие сюжета, полицейский прогоняет бездомного. «Опять здесь. Боже, верни его на путь истинный», – комментирует герой видео, провожая давнего знакомого полным сочувствия взглядом.

Затем он приходит на помощь пассажирке с двумя детьми. Полицейский доводит девочку до вагона и рассуждает по пути: «Бедная, одна, с двумя детьми, в дороге. Но ничего, ладно, здесь мы, а там наши помогут».

Заканчивается ролик сдачей табельного оружия. По сюжету полицейский устал, а «завтра опять». «Но делать это нужно, уверен», – резюмирует герой клипа.

Видео, гласит запись в Instagram, приурочено ко Дню МВД. «Служба в органах внутренних дел связана с ежедневным риском, она требует от людей в форме стойкости, выдержки и полной самоотдачи», – добавили в транспортной полиции.