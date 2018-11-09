СМИ: Австрия получила информацию о российском шпионе от Германии

Сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, были получены военной контрразведкой Австрии от Германии.

Об этом сообщила австрийская газета Der Standard.

Вена требует от российской стороны предоставить "транспарентную" информацию по поводу ситуации с экс-полковником австрийской армии, подозреваемым в разведдеятельности в пользу РФ, заявил 9 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — сказал Курц журналистам 9 ноября.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, о том, что в Австрии задержан «российский агент». Это 70-летний полковник в отставке, который двадцать лет, как утверждается, шпионил в пользу Москвы. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За это получил около 300 тысяч евро. Скандальная новость уже обернулась первыми последствиями: глава МИД Австрии вызвала «на ковер» представителя РФ и отменила намеченную поездку в Россию.