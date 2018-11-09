Происшествия
СМИ: Австрия получила информацию о российском шпионе от Германии
Сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, были получены военной контрразведкой Австрии от Германии.
Об этом сообщила австрийская газета Der Standard.
Вена требует от российской стороны предоставить "транспарентную" информацию по поводу ситуации с экс-полковником австрийской армии, подозреваемым в разведдеятельности в пользу РФ, заявил 9 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — сказал Курц журналистам 9 ноября.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, о том, что в Австрии задержан «российский агент». Это 70-летний полковник в отставке, который двадцать лет, как утверждается, шпионил в пользу Москвы. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За это получил около 300 тысяч евро. Скандальная новость уже обернулась первыми последствиями: глава МИД Австрии вызвала «на ковер» представителя РФ и отменила намеченную поездку в Россию.
Справка:
Первой зарубежной страной, которую посетил президент России Владимир Путин после переизбрания на новый срок, стала Австрия. В ходе визита в Вену он встретился со своим коллегой Александром Ван дер Белленом и с канцлером Себастьяном Курцем. И, в частности, заверил их: Россия заинтересована в восстановлении полноформатного сотрудничества с Евросоюзом. Особое внимание Владимир Путин уделил теме санкций и политических ограничений, упомянув о негативном эффекте, с точки зрения «как тех, кто их инициирует, так и тех, против кого они направлены». В августе этого года президент России перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и даже станцевал с невестой.