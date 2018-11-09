Строительство
Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%
ГК «Эталон»
В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
С 1 ноября по 31 декабря при покупке квартиры или коммерческих помещений в ЖК «Охта Хаус» и в корпусах 4Б и 4B ЖК «Царская столица» скидка составит 15%, в «Доме на Космонавтов» и в «Доме на Обручевых» – 14%, а в квартале «Галактика» от 11% до 14% (в зависимости от корпуса, в котором приобретается недвижимость).
Специальные условия покупки также действуют на квартиры и нежилые помещения в объектах бизнес-класса. Например, на недвижимость в объектах Fusion, BOTANICA и «Галактика.Премиум» покупатели могут получить скидку в размере 9%, а в ЖК «Петровская Доминанта» – 10%.
Акция* распространяется на вновь заключаемые договоры при 100% оплате и оплате с помощью ипотечного кредита.
*Сроки акции: с 1.11.2018г по 31.12.2018г., организатор акции: АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ИНН 7802084569, адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 2, литер А. Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться по тел. +7 (812) 385-46-36 или в отделе продаж.
ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/
ЖК "Царская столица" - застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://www.lenspecsmu.ru/about/company/
ЖК «Дом на Космонавтов» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/
ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/
Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/
ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb
ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/
ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/
ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/