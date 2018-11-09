Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

ГК «Эталон»

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.

С 1 ноября по 31 декабря при покупке квартиры или коммерческих помещений в ЖК «Охта Хаус» и в корпусах 4Б и 4B ЖК «Царская столица» скидка составит 15%, в «Доме на Космонавтов» и в «Доме на Обручевых» – 14%, а в квартале «Галактика» от 11% до 14% (в зависимости от корпуса, в котором приобретается недвижимость).

Специальные условия покупки также действуют на квартиры и нежилые помещения в объектах бизнес-класса. Например, на недвижимость в объектах Fusion, BOTANICA и «Галактика.Премиум» покупатели могут получить скидку в размере 9%, а в ЖК «Петровская Доминанта» – 10%.

Акция* распространяется на вновь заключаемые договоры при 100% оплате и оплате с помощью ипотечного кредита.

*Сроки акции: с 1.11.2018г по 31.12.2018г., организатор акции: АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ИНН 7802084569, адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 2, литер А. Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться по тел. +7 (812) 385-46-36 или в отделе продаж.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК "Царская столица" - застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://www.lenspecsmu.ru/about/company/

ЖК «Дом на Космонавтов» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/