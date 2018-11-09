Главу «Бамбук Тура», похитившую 4 млн рублей у клиентов, оставили на свободе

Три года условно получила в Петербурге представитель туристического бизнеса, обманывавшая клиентов. В деле фигурирует около 4 млн рублей ущерба.

Как сообщила 9 ноября объединенная пресс-служба судов города, на скамье подсудимых оказалась учредитель и гендиректор ООО «Бамбук Тур» Татьяна Макеева. В процессе было доказано, что она использовала весьма распространенную схему: деньги с клиентов собирала, но никуда туристов не отправляла. Так, например, не увидела Грецию клиентка, которая 25 июля 2015 года заплатила более 108 тысяч рублей за тур. Ее деньгами бизнесвумен воспользовалась сама. Таким же образом были обмануты и другие клиенты, собиравшиеся в Таиланд, Вьетнам, Тунис, Турцию, Кипр, Черногорию, в Крым и на Кубу. Всего в кармане топ-менеджера за 2015-2016 годы осело почти 3,3 млн рублей, принадлежавших клиентам ООО «Бамбук Тур».

Есть в деле и эпизод, связанный с деятельностью фигурантки в ООО «Форсаж», где она выступала в роли менеджера. 28 октября 2016 года ей безвозвратно вручил 686 тысяч рублей петербуржец, мечтавший отдохнуть на Кубе.

Если ранее, как писала «Фонтанка», Татьяна Макеева сама рассказывала следователям про применяемые ею схемы, то на суде вину не признала, свалив все на экономический кризис. Суд назначил ей 3 года условно с таким же испытательным сроком.