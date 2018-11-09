В центре Москвы появится «Сбербанк-Сити» на 23 тысячи человек

Почти 23 тысячи сотрудников Сбербанка, которые сидят сейчас в 40 офисах по всей столице, переедут в единый бизнес-квартал «Сбербанк-Сити» в центре Москвы. Освободившиеся квадратные метры частично пойдут в реализацию.

По программе повышения эффективности управления бизнесом принято решение об объединении ключевых подразделений штаб-квартиры банка на единой площадке, сообщили 9 ноября в Сбербанке. Уже подписан договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного на улице Кульнева, напротив «Москва-Сити». Он состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) пока еще не завершены. Переезд должен завершиться к концу 2021 года.

«Проект позволит снизить операционные затраты на содержание недвижимости, высвободив более 100 тыс. кв. м площадей, существенно снизить расходы на логистику. Более того, организация работы по принципам Agile требует нахождения взаимодействующих подразделений на одной площадке, в этой связи проект позволит повысить эффективность всех проектных команд», – рассказали в банке.

В Петербурге Сбербанк тоже отказывается от былой роскоши и распродает излишние площади из-за снижения ставок по кредитам и сокращения маржинальности, говорил председатель Северо-Западного филиала Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.