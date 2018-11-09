Бенефициар главного подрядчика МО «Сампсониевское» задержан в Петербурге. Он бывший сотрудник МВД

В Петербурге задержан 51-летний гендиректор и владелец компании «Граелс Плюс» Сергей Куторов. Его подозревают в хищениях на муниципальных контрактах.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, Куторова задержали по уголовному делу о мошенническом сотрудничестве «Граелс Плюс» с муниципалитетом «Сампсониевское». По версии следствия, фирма брала многомиллионные контракты и обязательств не исполняла, хотя работы оплачивались в полном объеме.

По данным СПАРК, в 2016-2017 годах «Сампсониевское» заключило с «Граелс Плюс» контракты на сумму 90 млн рублей по текущему ремонту дворов муниципального округа, укладке асфальта, восстановлению газона, ремонту офисных помещений самого «Сампсониевского». Прошлый год «Граелс Плюс» закончила с выручкой 24 млн рублей.

Сергей Куторов – бывший сотрудник МВД. В Выборгском районе его помнят как оперативника уголовного розыска 20-го отдела.

Личный телефон Куторова отключен. По сотовому номеру, записанному на фирму, отвечает женщина и отказывается давать комментарии.

Накануне в муниципалитете прошли обыски, экономическая полиция интересовалась контрактом на создание искусственного острова в пруду на углу Лесного проспекта и Институтского переулка. Стоило оно почти 10 млн рублей, но в фактических работах следствие сильно сомневается. Дело возбуждено в 2017 году по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». В январе 2018 года на сайте госзакупок появился конкурс «Сампсониевского» на празднование Татьяниного дня. В документации нашлись рукописные пометки, из которых можно было сделать вывод о размере отката за победу в конкурсе. Дело было возбуждено еще в 2017 году, однако оперативные мероприятия возобновились после проверки муниципалитета Контрольно-счетной палатой.