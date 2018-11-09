Заезд на КАД с Парашютной закроют на сутки

На развязке КАД с Парашютной улицей в течение суток, с 8 часов утра 10 ноября по 8 часов 11 ноября, будет перекрыт заезд из Петербурга (с Парашютной) на внутреннее кольцо.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на этом участке ООО СПК «Зелёный город», выступающее в качестве генерального подрядчика, проведёт работы по ликвидации колейности дорожного покрытия.

Сейчас на КАД есть только один проблемный для автомобилистов участок – это Беляевский мост через реку Большую Охту. Там в связи с заменой опорных частей внешнее кольцо закрыто, а движение осуществляется по внутреннему – по двум полосам в каждом направлении.

Как обычно, сегодня на кольцевой ведутся небольшие плановые работы, такие как мойка ограждений и дорожных знаков, очистка дорожного полотна, обработка проезжей части противогололедными материалами, прокладка кабеля и даже очистка дна гидроботанической площадки от ила.