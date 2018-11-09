Колокольцев: МВД не интересует тайна переписки в мессенджерах. На чаше весов - обеспечение безопасности граждан
Тайна переписки граждан в мессенджерах не интересует МВД. Как заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, более важным полиции кажется обеспечение безопасности россиян.
Заявление прозвучало днем 9 ноября в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается мессенджеров и других вопросов, связанных с системами шифрования, конечно, это сложности, – заявил Колокольцев. – По большому счету, нас не интересует тайна переписки граждан. Это право, защищенное Конституцией. На чаше весов, если посмотреть, что для наших граждан более важно, – обеспечение правопорядка и обеспечение безопасности самих граждан от злоумышленников, использующих подобные системы».
Накануне о мессенджере Telegram публично высказался глава ФСБ Александр Бортников. По его мнению, главная проблема заключается в непонимании главы компании Павла Дурова того, что силовикам необходимо оказывать содействие в борьбе с терроризмом.
«Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал Бортников.
Справка:
Летом 2017 года создатель мессенджера Павел Дуров добровольно внес Telegram в реестр организаторов распространения информации, тем самым дав ФСБ право требовать ключи шифрования для доступа к переписке, однако в передаче ключей отказал. Суд встал на сторону силовиков и оштрафовал бизнесмена на 800 тысяч рублей за отказ. В марте 2018 года к ситуации активно подключился Роскомнадзор, выдвинув компании Дурова ультиматум, а с середины апреля начал массовую блокировку IP-адресов. В России резко вырос спрос на услуги VPN и proxy, к середине мая потребность в них постепенно отпала. Доступ к Telegram в основном возможен и без обхода блокировки. Позже Telegram не удалось в суде обжаловать штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.