Аксенов счел рекламой санаториев Крыма их включение в санкционный список США

Попадание крымских санаториев в санкционный список США – это дополнительная реклама для них, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook 9 ноября.

"С одной стороны, это дискриминация крымчан, нанесение максимального вреда именно населению полуострова. То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 году, в том, что, если бы не вмешательство России, наш регион ждала бы судьба Донбасса", – заявил Аксенов.

Аксенов отметил, что в 2018 году Крым посетили туристы из 132 стран, и добавил, что действия США – это попытка оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, "которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым".

"И, конечно, это яркий пример лживой и лицемерной политики, когда государственный переворот в Киеве, совершенный при поддержке толпы из нескольких десятков тысяч человек, объявляется образцом демократии, а свободный выбор двух миллионов крымчан и севастопольцев – "аннексией" и "оккупацией", – отметил глава республики.

"На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", – отметил он.

"Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите – и делайте выводы", – добавил он.

Минфин США 8 ноября объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических лица и девять юридических лиц. Под санкции попали среди прочего АО "КрымТЭЦ", санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, ООО "Южный проект", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".