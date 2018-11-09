В Мурино в сгоревшем здании шиномонтажа нашли тела четырех человек

Утренний пожар в областном Мурино не обошелся без жертв. Горело 400 квадратных метров, по предварительной информации, погибли четверо.

Читатель

Как сообщает региональное управление МЧС, огонь вспыхнул в полдевятого утра 9 ноября на Веселой улице. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, горел шиномонтаж, автомойка и сервис по ремонту автомобилей. По предварительной информации, при пожаре пострадали двое, четверо человек были найдены в сгоревшем здании после ликвидации пожара ближе к десяти часам утра.