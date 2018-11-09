Самолет-разведчик Минобороны России совершил аварийную посадку в Махачкале

Самолет-разведчик Министерства обороны России совершил вынужденную посадку в Махачкале.

Как 9 ноября сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел накануне. Во второй половине дня (точное время СМИ не сообщает. – Прим. ред.) диспетчеры аэропорта сообщили, что в течение 10 минут на аэродроме совершит посадку самолет Let-410UVP-E20. У него на высоте в полтора километра произошел отказ левого двигателя.

Самолет благополучно приземлился, пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что на борту находились два пассажира и трое членов экипажа, самолет направлялся в Ростов-на-Дону.

Let-410UVP-E20 ( в советские годы более известный под аббревиатурой L-410) разработан чешскими авиаконструкторами в конце 1960-х годов прошлого столетия. Он предназначен для местных перелетов на расстояние до 1500 км и способен взлетать и садиться на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. В настоящее время самолет усовершенствован. С 2015 года решается вопрос о производстве Let-410UVP-E20 в России, на Урале. На балансе ВВС России по состоянию на 2013 год числилось 10 Let-410UVP-E20.