Мошенники оставили петербурженку без сбережений, рассказав от имени дочери про сломанную ногу и срочную операцию

Пакет с одеждой и крупную сумму денег передала 88-летняя жительница Петербурга неизвестному, который обещал позаботиться о ее дочери. Поводом расстаться со сбережениями стало якобы сломанное бедро.

По информации «Фонтанки», в полицию обманутая пенсионерка обратилась около восьми часов вечера 8 ноября. Она рассказала о телефонном звонке якобы от ее дочери, та попросила 180 тысяч рублей на срочную операцию – лечить собиралась переломанные ноги. Пенсионерка перепроверять ее состояние не стала, собрала для дочери вещи в больницу и вместе с накопленными 140 тысячами рублей отдала пришедшему в квартиру на проспекте Металлистов, 16, мужчине. После того, как реальная дочь пришла домой на своих ногах, обманутая мошенниками позвонила полицейским.