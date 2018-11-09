Два новых минивэна Citroen в России сменяют линейку C4 Picasso

Французская компания Citroen представила два новых минивэна для России. C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer пришли на смену автомобилям из линейки C4 Picasso. Как сообщает пресс-служба компании, цены начинаются от 1 907 000 и 1 854 000 рублей соответственно.

Оба минивэна (пяти- и семиместные) предлагаются со 150-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Grand C4 SpaceTourer доступен также со 115-сильным дизельным агрегатом и шестидиапазонной «механикой».

Комплектации три: Live, Feel и Shine. В базовое оснащение входят:

круиз-контроль с ограничителем скорости;

система контроля усталости водителя;

датчики света и дождя;

запуск двигателя без ключа;

подогрев передних сидений;

двухзонный климат-контроль;

мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным дисплеем;

антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (REF), система помощи при экстренном торможении (AFU), электронная система динамической стабилизации (ESP) и антипробуксовочная система (ASR);

передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира (с возможностью отключения), передние и задние боковые шторки безопасности, три крепления ISOFIX для детских кресел на задних сидениях;

три независимых складывающихся сидения второго ряда;

складывающиеся столики в спинках сидений;

панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией.

Версия Feel (C4 SpaceTourer – от 2 миллионов рублей, Grand C4 SpaceTourer – от 2,075 миллиона) пакетом City, в который входят датчики парковки в заднем бампере, электропривод складывания зеркал и подсветка под зеркалами заднего вида, противотуманными фарами, автоматически складывающимися зеркалами, 12-дюймовой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с навигатором и Apple CarPlay.

Модели в версии Shine (C4 SpaceTourer – от 2,187 миллиона, Grand C4 SpaceTourer – от 2,266 миллиона рублей) умеют распознавать дорожные знаки и оборудованы передним парктроником, системой бесключевого доступа, функцией экстренного торможения, камерой заднего вида, салонным зеркалом с автоматическим затемнением.