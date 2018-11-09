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10.11.2018 13:18
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«Красному Бору» нашли 40 миллиардов, но не хозяина

Ликвидацию полигона «Красный Бор» уложили в нацпрограмму, запросили десятки миллиардов и приготовились дать отмашку, но отвечать за опасное хранилище ядов под боком мегаполиса не хочет ни Петербург, ни Москва.

«Красному Бору» нашли 40 миллиардов, но не хозяина

Евгений Степанов/Интерпресс

«Деньги на рекультивацию найдены, игроки определены», – с подкупающей уверенностью заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на 445-м заседании Совета Федерации. Финские эксперты затрат насчитали в четыре раза меньше, чем отечественные, но проблема не в финансировании. Выделить первый транш на обезвреживание экобомбы готовы уже в следующем году, если Петербург согласится оставить полигон себе. Спихнуть могильник городу рассчитывают за месяц, но головная боль за собранные в течение 45 лет со всей страны опасные отходы никому не нужна. 

7 ноября Дмитрий Кобылкин в рамках парламентского часа выступил перед сенаторами страны с докладом о текущих делах Министерства природных ресурсов и экологии. Без «Красного Бора», прочно прописавшегося в федеральной повестке, не обошлось. Вопросом об этой «огромной экологической проблеме» спикер Совфеда Валентина Матвиенко решила оживить отчёт министра и в ответ получила бодрое: «В ближайшее время со структурой определимся». 

Генподрядчиком уверенно назван «Росатом»; еще в мае Минприроды России подготовило законопроект, по которому корпорация должна стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами. Финская компания, которая должна заниматься рекультивацией, по словам Кобылкина, «абсолютно понятна и с удовольствием берётся за дело». Деньги выделят благодаря национальному проекту «Экология» с конкретными сроками реализации, сейчас на повестке дня софинансирование: от Петербурга хотят под 24%, город тратиться предсказуемо не желает – копили-то яды всей страной.

«Руководство можно понять, поэтому разрабатываем вариант с софинансированием до 10%. В принципе, должны уложиться в этот процент», – обещает уступки Кобылкин. 

Полигон «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти ввели в эксплуатацию в 1969 году. Он занимает 67,4 га, большая часть из которых занята картами-накопителями. До 2014-го свалка принимала отходы от 4 до 1 — самого высокого — класса опасности из разных регионов страны. В частности, опасные соединения всей таблицы Менделеева поступали из Мурманска, Севастополя, Калининграда и Владивостока. За 45 лет накоплено два миллиона тонн яда. Сейчас из 70 карт открыты пять, в том числе две самые вместительные – 68-я и 64-я.

В остальном от цифр Кобылкин воздержался – Валентина Ивановна наверняка знает и сроки реализации нацпрограммы, и то, что деньги в бюджете предусмотрены большие. Конкретную сумму, за которую рассчитывают обезвредить крупнейшее хранилище опасных промышленных отходов, в начале этой недели получил депутат Госдумы Михаил Романов, запросив у Минприроды актуальную позицию по полигону. В ответе за подписью Кобылкина сказано, что рекультивацию планируют осуществить в рамках федерального проекта «Чистая страна» национальной программы «Экология». С учётом внебюджетных источников рассчитывают на 37,935 млрд рублей и уже в 2019-м собираются выделить 436,6 млн. При этом только на проектно-сметную документацию потребуется 1,5 млрд, говорят в Минприроды. 

Нацпроект разработали после майского указа президента. Цели и стратегические задачи в части экологического благополучия России расписали до 2024 года, 24 сентября представили председателю правительства Дмитрию Медведеву. Между тем сколько одобрит Минфин – будет ясно только после утверждения федерального бюджета.

«До этого цифры были противоречивы, теперь появилась конкретная сумма, в которую обойдётся ликвидация полигона», – отмечает в разговоре с «Фонтанкой» Романов. 11 октября на выездном заседании в «Красном Бору» он призывал повременить с подсчётами. По его словам, оценки различных экспертов плавают от 30 до 40 млрд, но без дорожной карты, сценария рекультивации и проекта ориентироваться на них можно условно.

Из каких именно исследований выросли выверенные до миллиона планы на 40 миллиардов, в Минприроды не уточняют. В том же ответе Кобылкина указано, что предварительные расчёты от финских Fortum и Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) составляют примерно 9 млрд 157 млн рублей. Такую сумму иностранные специалисты назвали в июне, опираясь на результаты анализа проб, которые ещё зимой взяли из двух самых больших карт-накопителей.  

Содержимое этих озёр финны предложили пустить через очистные сооружения, отфильтрованную жидкость вернуть в хозяйственный оборот, а твёрдый остаток похоронить на полигоне. После по всем 70 картам назначена консервация. Затраты на обследование «Красного Бора» и окрестностей их расчётами не предусмотрены. 

«В Fortum назвали стоимость, ориентируясь на свои технологии. «Красному Бору» они не подходят», – уверен Романов. 

В самой компании на запрос «Фонтанки» ответили, что в состоянии выполнить проект в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами и обладают для этого достаточным опытом и уникальными возможностями. Однако пока дискуссия о практической реализации продолжается.

«Специалисты компании не завершили полного обследования «Красного Бора»: анализируем только образцы из двух карт с жидкими отходами. На данный момент мы не можем с полной уверенностью оценить сроки или другие практические детали проекта», – заявили в Fortum, отметив, что со своей стороны никаких соглашений ещё не подписывали. 

В НЕФКО добавили подробностей. Под обработку жидких отходов и необходимое для этого оборудование заложено 60 млн евро. Столько же уйдёт на консервацию  – предполагается построить подземную стену, а сам полигон накрыть защитной мембраной. Ещё как минимум 10 млн потребуется вложить, чтобы следить за состоянием экологии в течение двадцати лет после ликвидации свалки. За вычетом последнего временные рамки рекультивации — 8 лет. В компании подчеркнули, что все расчёты приблизительны, уточнить их можно только после дальнейших исследований. Пока же никакой детальной программы нет.

Главе Минприроды противоречат не только в иностранных компаниях, но в «Росатоме» – генподрядчиком госкорпорация не назначена. «По состоянию на 30 октября федеральный проект «Чистая страна», в составе мероприятий которого предусмотрена рекультивация полигона, находится в стадии согласования. Исполнитель и заказчик данных работ не определены», – в ответ на запрос Михаила Романова сообщил первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. 

Докладывая Совету Федерации о прогрессе в борьбе с залежами ядовитых промышленных отходов, министр природных ресурсов и экологии опустил весомое «но». Предусмотренные на федеральном уровне деньги не дойдут до полигона, пока его не соберут в единое целое. Суть в том, что земля «Красного Бора» находится в федеральной собственности, а постройки и, главное, пять ещё открытых карт-накопителей принадлежат Петербургу. 

Как заявил на заседании в СФ первый зампред комитета по природопользованию Смольного Денис Матвеев, власти города готовы передать имущество федеральному центру. Однако в Минприроды предпочитают поступить наоборот: отдать участок Петербургу и рекультивацию проводить силами региона. 

«Министерство не абстрагируется», – убеждает первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов. Аргументы слышат, софинансирование готовы пересмотреть, не забывая, что отходы везли не только из Петербурга, но отдать полигон городу всё-таки реалистичнее будет. Смольному такой расклад доверия не внушает: город пока позиции не сдаёт. 

«Если «Красный Бор» в собственность оформит именно регион, то есть риск, что федерального финансирования он не получит», – опасается депутат Михаил Романов. Впрочем, поиски компромисса продолжатся, но неизвестно, дождутся ли его 436 млн. 

«Просьба: в течение месяца дать ответ, какие решения приняты, а дальше действовать по плану», – отреагировала Валентина Матвиенко на оптимистичный доклад главы Минприроды. Впрочем, определиться со статусом полигона она поручала ещё в апреле. 

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

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