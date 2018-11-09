Герхард Шредер попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Манипуляция общественно значимой информацией. Антиукраинская пропаганда", – поясняется на сайте причина его добавления в список.

В качестве доказательств приводятся слова экс-канцлера, где он заявляет, что украинское правительство ведет войну против Донбасса, а также критикует политику Евросоюза в отношении Украины. "Руководство Еврокомиссии, по мнению Шредера, "не имеет ни малейшего понятия, насколько Украина расколота культурно и что с ней нельзя обращаться привычным образом". Как утверждает бывший канцлер, Еврокомиссия изначально совершила огромную ошибку, предложив Украине Соглашение об ассоциации с ЕС по принципу "или с нами, или с Россией", – приводятся в сообщении выдержки из заявления Шредера.

Кроме того, бывший канцлер в интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией. "Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло", – сказал он.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG – владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

Напомним, накануне в базу "Миротворца" внесли ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова). В качестве причины указывается его «неправильная» позиция по вопросу православия в этой стране. Владыке отказали во въезде в страну, когда третьего дня он прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в Годичном акте Киевской духовной академии.