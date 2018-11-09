Петербургское тепло нужно пересчитать по московскому рецепту: Смольный не смог опрокинуть антимонопольщиков в суде

Комитет по тарифам проиграл на выезде антимонопольной службе. Предписание ФАС платить в 2018 году за упорство 2016-го оставлено в силе.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

В многолетней судебной симфонии комитета по тарифам и ТГК-1 некоторые музыкальные темы подходят к кульминации. Суд подтвердил, что в газпромовские тарифы на тепло в Петербурге надо включить старые грехи Смольного. Ходить по апелляциям и кассациям можно еще долго, однако если город и ресурсники не договорятся, может получиться больно.

Московский арбитраж в начале этой недели отказался удовлетворить требование петербургского комитета по тарифам и оставил в силе вынесенный 22 июня приказ Федеральной антимонопольной службы. Приказ неприятный для бюджета Петербурга: согласно ему, Смольный должен был еще с августа 2018 года пересчитать тарифы на теплоэнергию для ТГК-1, применив так называемый физический метод (ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy). Если броситься его исполнять прямо сейчас — бюджету надо не только оплатить рост тарифов минимум на 7%, но и найти где-то еще дополнительно 3 млрд рублей.

Самой истории с физическим методом уже минимум три года. Относится она к тем компаниям, которые занимаются комбинированной выработкой – то есть производят как электроэнергию, так и теплоэнергию. В тариф закладывается расход условного топлива на одно направление и на другое, однако при нынешнем пропорциональном методе считается, что его уходит поровну. В реальности, как сообщает ТГК-1, на выработку тепла уходит на 20% больше, чем на электричество. Эту реальность и отображает физический метод, по которому себестоимость электроэнергии снижается, а теплоэнергии — повышается. Ресурсоснабжающая организация, согласно постановлению правительства, сообщает местным властям, что намерена перейти с пропорционального метода на физический, после чего устанавливается переходный период, в течение которого тепло плавно дорожает.

ТГК-1 о своих планах сообщила комитету весной 2015 года, летом Минэнерго разработало необходимые нормативы для газпромовских электростанций. Однако осенью, когда пришло время рисовать тарифы на 2016-2018 годы, комитет по тарифам ничего учитывать не стал. Год ушел на рассмотрение разногласий, и в декабре 2016-го ФАС потребовала от Смольного за оставшиеся до нового года 10 дней все же решить вопрос. Комитет ответил, что теперь уж пересчета надо ждать в новом долгосрочном периоде — т. е. с 2019 года.

Началась продолжительная судебная перестрелка, эхо этой канонады регулярно долетало до новостных сводок, очередной иск ТГК-1 к комитету петербургский арбитраж начал рассматривать буквально накануне. Один раз театр боевых действий переместился даже в Верховный суд, который согласился, что комитет был неправ. Однако стоимость тепла менялась своими обычными инфляционными темпами, и физический метод не нашел отражения в очередном распоряжении Смольного о корректировке тарифов в декабре 2017 года. Уже летом текущего года ФАС приказала отменить это распоряжение, ввести физический метод и заложить в тарифы 2018 года все, что недополучила ТГК-1 в 2016-м. Этот приказ и пытался безуспешно оспорить Смольный.

Упорство комитета понятно. По данным ТГК-1, одномоментный переход на физический метод в 2016 году увеличил бы тариф на тепловую энергию на 10%. Лимиты роста «коммуналки» устанавливаются в федеральном центре, так что закинуть эти 10% в квитанции Смольный бы не смог, пришлось бы вкладываться бюджету. В то же время, при плавном переходном периоде в 2016 году рост составил бы от 7% в первый год и до 3% в последующие. По мере того, как вопрос откладывался, выпадающие доходы ресурсников увеличивались, составляя по 3 млрд рублей ежегодно. ТГорожане от взрывного роста тарифов защищены федеральными ограничениями, да и июльское повышение цен на тепло уже позади. А вот Смольному, согласно приказу ФАС, надо взять на себя не только названные 7%, но и 3 млрд от 2016 года.

Реплики звучат формально-решительные. Председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин сообщил «Фонтанке», что ведомство обязательно пойдет в апелляцию. ТГК-1 заявляет, что «будет применять любые предусмотренные законодательством РФ способы защиты прав, в том числе при наличии оснований – взыскание убытков». Но это скорее дежурный обмен уколами: опыт показывает, что в судах стороны могут встречаться еще довольно долго, а кроме того, в отношениях города и «Газпрома» не видно особой остроты.

Не далее как в четверг, 8 ноября, врио губернатора Александр Беглов и председатель правления госкорпорации Алексей Миллер благосклонно осматривали уличные фонари, которые компания дарит Петербургу. По признанию собеседника в комитете по тарифам, чиновники сильно рассчитывают, что в конечном итоге вопрос тарифной формулы решится на таких встречах, а не в судах всевозможных инстанций.

Промежуточное поражение Смольный потерпел на фоне настолько же промежуточного успеха на другом фланге борьбы с ТГК-1. Речь идет о затянувшемся процессе создания единой теплосетевой организации в Петербурге. Сейчас подавляющая часть потребителей находится в зоне либо городского унитарного предприятия «ТЭК», либо «Теплосети Санкт-Петербурга» (74,99% ее акций принадлежат ТГК-1, остальное — городу в лице того же ГУП «ТЭК»). Правительство неоднократно высказывало недовольство удручающим состоянием инфраструктуры «Теплосети», доходило до трагедий, в том числе совсем недавно. В связи с этим город много лет пытался выкупить компанию, предлагая «Газпрому» то деньги (назывались цифры от одного рубля до нескольких миллиардов), то обмен активами.

Теперь же, по словам вице-губернатора Игоря Албина, за три года Смольный намерен довести свою долю до 40%. В следующем году на первый этап этой работы хотят потратить полтора миллиарда рублей, доведя участие Петербурга до 28%. Как уточнили в комитете по энергетике, пока бюджет не утвержден, говорить о конкретной форме этого процесса рано. Но сомнений у чиновников уже нет, вопрос они прорабатывают как решенный. Накануне стало известно, что лишние полтора миллиарда в качестве инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» указаны в губернаторской поправке к новому бюджету.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»