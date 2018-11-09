ВЦИОМ: Полиции доверяют 57% россиян

57% россиян доверяют полиции, 35% – нет. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Профессиональный праздник отмечается 10 ноября.

Больше всего доверяют полицейским на транспорте (65%), в лидерах и сотрудники дежурной части (63%). В первую тройку также вошли участковые (61%). Далее идут по убыванию: представители уголовного розыска (58%), инспекторы по делам несовершеннолетних (57%), сотрудники патрульно-постовой службы (56%), работники ГИБДД (53%), следователи из следственного департамента (50%).

Жители страны (45%) позитивно оценили работу органов правопорядка на играх чемпионата мира по футболу. Лично во время мундиаля общались с полицейскими 5% респондентов. При этом 49% опрошенных неизвестно о работе полицейских на ЧМ-2018.

Что касается информированности россиян о существовании туристической полиции, то её уровень невысок — только 2% респондентов хорошо знают о ее существовании. Еще 19% что-то слышали, но не в курсе подробностей, 79% впервые услышали об этом подразделении только в ходе опроса. Узнав же о новшестве, большинство респондентов (75%) согласились с тем, что такое подразделение необходимо. Еще 19% отнеслись к инициативе скептически.