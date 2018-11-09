В Петербурге сносят историческое депо для прародителей автобусов - омнибусов

Около Балтийского вокзала, на улице Шкапина, почти полностью снесли историческое здание – депо для первых городских автобусов. Об этом 9 ноября сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На улице Шкапина ведётся снос построенного в 1908 году кирпичного депо для омнибус-моторов – прародителей современных автобусов. К этой минуте здание уничтожено почти полностью, сохранился лишь фрагмент торца. Демонтировали часть строения выше окон цокольного этажа.

По информации ВООПИиК, снос осуществляет РЖД. В пресс-службе железнодорожного перевозчика не смогли оперативно подтвердить информацию и прокомментировать снос депо, «Фонтанка» направила запрос.

Территория, на которой располагается историческое здание, находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах (ОЗРЗ-2). Данный статус запрещает демонтаж исторических зданий – дореволюционных построек.

В прошлом году Смольный отказался присвоить постройке статус выявленного объекта культурного наследия.