В Петербурге сносят историческое депо для прародителей автобусов - омнибусов
Около Балтийского вокзала, на улице Шкапина, почти полностью снесли историческое здание – депо для первых городских автобусов. Об этом 9 ноября сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
На улице Шкапина ведётся снос построенного в 1908 году кирпичного депо для омнибус-моторов – прародителей современных автобусов. К этой минуте здание уничтожено почти полностью, сохранился лишь фрагмент торца. Демонтировали часть строения выше окон цокольного этажа.
По информации ВООПИиК, снос осуществляет РЖД. В пресс-службе железнодорожного перевозчика не смогли оперативно подтвердить информацию и прокомментировать снос депо, «Фонтанка» направила запрос.
Территория, на которой располагается историческое здание, находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах (ОЗРЗ-2). Данный статус запрещает демонтаж исторических зданий – дореволюционных построек.
В прошлом году Смольный отказался присвоить постройке статус выявленного объекта культурного наследия.
Справка:
Омнибусы являются первым городским общественным транспортом, прародителями автобусов. Они представляли собой запряжённую лошадьми карету на 10-16 человек. В 1907 году инженер-технолог Борис Иванов запустил первый в Петербурге омнибус-мотор с двигателем, без лошадей.
В 1908 году на Везенбергской улице (современная Шкапина) по проекту инженера построили гараж и мастерские «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения». Место за Балтийским вокзалом для строительства было выбрано неслучайно: первый маршрут омнибус-моторов связал Александровский сад у Адмиралтейства с Варшавским и Балтийским вокзалами.